Доллар и российский рубль потеряли в цене в начале торгов в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн - Sputnik. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник начались с падения доллара США и российского рубля, евро остался неизменным в цене, сообщает Sрutnik.

По информации биржи на 10:28, евро не изменился в цене, доллар США потерял 0,1%, российский рубль подешевел на 0,08%.

В начале торгов 28 июня на бирже установлены следующие курсы:

евро – 3,02 белорусских рубля,

доллар США – 2,53 рубля,

100 российских рублей – 3,50 рубля.

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Сейчас средняя зарплата в Беларуси составляет 1419,6 белорусских рублей - это 560 долларов или 470 евро, или 40,5 тысячи российских рублей. В четверг 24 июня президент Александр Лукашенко поставил новую планку по зарплатам к концу 2025 года - 700-800 долларов.