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Доллар и российский рубль потеряли в цене в начале торгов в понедельник
28.06.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн - Sputnik. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник начались с падения доллара США и российского рубля, евро остался неизменным в цене, сообщает Sрutnik.
По информации биржи на 10:28, евро не изменился в цене, доллар США потерял 0,1%, российский рубль подешевел на 0,08%.
В начале торгов 28 июня на бирже установлены следующие курсы:
При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
Сейчас средняя зарплата в Беларуси составляет 1419,6 белорусских рублей - это 560 долларов или 470 евро, или 40,5 тысячи российских рублей. В четверг 24 июня президент Александр Лукашенко поставил новую
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При обмене валют актуальный курс стоит уточнять в банках, так как он может меняться в течение всего дня.
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