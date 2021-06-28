Руководство ОАЭ нацелено на укрепление и развитие отношений с Беларусью - Мухаммед аль-Аббар

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство ОАЭ нацелено на укрепление и развитие отношений с Беларусью. Это отметил журналистам исполнительный директор компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар сегодня по итогам встречи с главой государства Александром Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В нашем регионе мы так смотрим на отношения между странами: в первую очередь руководствуемся указаниями руководства страны и нашего правительства, - сказал Мухаммед аль-Аббар. - Поэтому тот путь, который выбрали руководители Эмиратов для отношений с Беларусью, он очень позитивен для нас. Руководство Эмиратов нацелено на укрепление и развитие исторических отношений между нашими странами. Базой отношений является в первую очередь торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество".

Он подчеркнул, что позитивно оценивает бизнес-климат в нашей стране, что влияет на активность компании в Беларуси с инвестиционной точки зрения.-0-