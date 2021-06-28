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Руководство ОАЭ нацелено на укрепление и развитие отношений с Беларусью - Мухаммед аль-Аббар
28.06.2021 11:45 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство ОАЭ нацелено на укрепление и развитие отношений с Беларусью. Это отметил журналистам исполнительный директор компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар сегодня по итогам
"В нашем регионе мы так смотрим на отношения между странами: в первую очередь руководствуемся указаниями руководства страны и нашего правительства, - сказал Мухаммед аль-Аббар. - Поэтому тот путь, который выбрали руководители Эмиратов для отношений с Беларусью, он очень позитивен для нас. Руководство Эмиратов нацелено на укрепление и развитие исторических отношений между нашими странами. Базой отношений является в первую очередь торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество".
Он подчеркнул, что позитивно оценивает бизнес-климат в нашей стране, что влияет на активность компании в Беларуси с инвестиционной точки зрения.-0-
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Исполнительный директор компании Emaar Properties подчеркнул, что позитивно оценивает бизнес-климат в нашей стране, что влияет на активность компании в Беларуси с...
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