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Руководство ОАЭ нацелено на укрепление и развитие отношений с Беларусью - Мухаммед аль-Аббар

28.06.2021 11:45 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство ОАЭ нацелено на укрепление и развитие отношений с Беларусью. Это отметил журналистам исполнительный директор компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар сегодня по итогам встречи с главой государства Александром Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В нашем регионе мы так смотрим на отношения между странами: в первую очередь руководствуемся указаниями руководства страны и нашего правительства, - сказал Мухаммед аль-Аббар. - Поэтому тот путь, который выбрали руководители Эмиратов для отношений с Беларусью, он очень позитивен для нас. Руководство Эмиратов нацелено на укрепление и развитие исторических отношений между нашими странами. Базой отношений является в первую очередь торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество".

Он подчеркнул, что позитивно оценивает бизнес-климат в нашей стране, что влияет на активность компании в Беларуси с инвестиционной точки зрения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Исполнительный директор компании Emaar Properties подчеркнул, что позитивно оценивает бизнес-климат в нашей стране, что влияет на активность компании в Беларуси с...
 
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