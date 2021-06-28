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Беларусь договорилась с Казахстаном о поставках нефти

28.06.2021 11:45 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь подписано сегодня в Нур-Султане по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов", - сказал Александр Гурьянов. В ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.

Он отметил, что на переговорах обсуждались в основном вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества, изучались новые возможности развития промышленной кооперации. "Сегодня мы видим, что во взаимной торговле есть положительная динамика. Мы продолжаем наращивать наш экспорт, растут и поставки из Казахстана в Беларусь. Мы в текущем году должны выйти на новые показатели во взаимной торговле - по товарам и услугам суммарно в год это больше $1 млрд", - проинформировал первый замминистра.

"Мы стремимся к сбалансированной торговле. Не секрет, что в предыдущие годы в основном преобладал белорусский экспорт в Казахстан. Но эта страна индустриально развивается, и мы видим, что есть новые возможности продаж казахстанских товаров на наш рынок", - добавил Александр Гурьянов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов", - сказал Александр Гурьянов. В ближайшее время на уровне...
 
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