Онлайн-конференция об изменениях в валютном регулировании пройдет 5 июля на сайте БЕЛТА

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "О вступлении в силу новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле" с участием представителей Национального банка Беларуси пойдет на сайте БЕЛТА 5 июля с 11.00 до 12.00.

С 9 июля вступает в силу новая редакция закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года №226-З "О валютном регулировании и валютном контроле", которая направлена на либерализацию валютных отношений и упрощение порядка проведения валютных операций. Представители Нацбанка расскажут об изменениях в валютном законодательстве, которые затрагивают интересы широкого круга юридических и физических лиц, ответят на вопросы граждан.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-