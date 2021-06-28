Головченко: фундамент белорусско-казахстанского сотрудничества - торгово-экономические отношения

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент белорусско-казахстанского сотрудничества - торгово-экономические отношения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время переговоров с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы выполняем те задачи и договоренности, которые достигнуты главами государств. Беларусь и Казахстан - партнеры, союзники, мы сотрудничаем в рамках международных объединений и, конечно же, развиваем взаимодействие на двусторонней основе. Фундамент нашего сотрудничества - торгово-экономические отношения. Динамика в этом году очень позитивная: растет товарооборот, растут и экспорт Беларуси в Казахстан, и поставки Казахстана в Беларусь. Это результат активной работы на уровне ведомств и бизнеса", - сказал Роман Головченко.





Роман Головченко

Беларусь имеет 10 производственных площадок в разных регионах Казахстана.

"Мы предметно обсудили вопросы дальнейшего развития этих площадок. Отрадно, что удалось принять принципиальное решение о повышении локализации уже производимой техники (тракторов, комбайнов)", - отметил премьер-министр. Также обсуждалось создание молочно-товарных комплексов в Казахстане под ключ с полным спектром услуг со стороны белорусских специалистов.

Кроме того, принято решение создать в индустриальной зоне Костаная белорусский индустриальный центр. "Это будет многопрофильная структура, которая объединит в себе не только производственные мощности, но и научно-техническую деятельность и подготовку специалистов. Документы на этот счет уже подписаны. Рассчитываем, что белорусский индустриальный центр будет ядром инновационного развития", - подчеркнул Роман Головченко.

Аскар Мамин в свою очередь отметил, что между Беларусью и Казахстаном налажен интенсивный политический диалог. "Развивается торгово-экономическая деятельность. Уверен, что ваш визит даст серьезный импульс развитию сотрудничества по всем сферам, представляющим взаимный интерес", - сказал он.-0-





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Фото Оксаны Манчук