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Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти Минску

28.06.2021 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Беларусь и Казахстан подписали межправительственное соглашение о поставках нефти в нашу страну, сообщили в пресс-службе Совмина.

В Нур-Султане прошли переговоры белорусского премьера Романа Головченко и его казахстанского коллеги Аскара Мамина. В ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.

Уполномоченным на переговоры по нефти стал первый замминистра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов. Он отметил, что премьеры обеих стран обсудили в основном вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества, поскольку предыдущие годы были не совсем простые.

"Сегодня мы видим, что во взаимной торговле есть положительная динамика, причем растут поставки из Казахстана в Беларусь. Мы продолжаем наращивать наш экспорт. В этом году мы должны выйти на новые показатели – по товарам и услугам больше 1 миллиарда долларов", - пояснил Гурьянов.

Он добавил, что Казахстан – традиционный стратегический партнер Беларуси, и сейчас страны обсуждают новые возможности по развитию промышленной кооперации.

"Было подписано межправительственное соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Беларусь. В предыдущие годы в основном преобладал белорусский экспорт в Казахстан. Страна индустриально развивается, и мы видим, что есть новые возможности продаж казахстанских товаров на наш рынок", - констатировал дипломат.

Замглавы МИД Беларуси также напомнил, что Беларусь и Казахстан активно сотрудничают на евразийском пространстве - от логистики товаров до промышленной кооперации, "особенно в текущих условиях, когда наша страна смотрит на новые рынки сбыта". По словам Гурьянова, Казахстан в ближайшее время может войти в пятерку торгово-экономических партнеров Беларуси.

Где Беларусь закупает нефть?

Беларусь закупает нефть в России (поставки идут по нефтепроводу "Дружба" и железной дороге). При этом отработаны также балтийский и черноморский маршруты поставок сырья, по которым республика получала черное золото из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.

Визит белорусской делегации в Казахстан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вместе с членами делегации 26-28 июня посещает с рабочим визитом Казахстан. В первый день глава белорусского правительства встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, посетил ряд местных предприятий и провел переговоры расширенного формата с премьер-министром Аскаром Маминым.

По итогам I квартала этого года двусторонний товарооборот Беларуси и Казахстана составил 175,6 миллиона долларов, на 12% превысив аналогичный период 2020 года.

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Теги: Минск
 
 
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Конкретные объемы и сроки поставок нефти и нефтепродуктов обсудят в ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран.
 
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