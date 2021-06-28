Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь наращивает поставки техники в Казахстан. Об этом сообщил журналистам министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Были поставлены задачи по увеличению поставок тракторов и комбайнов в Казахстан. Мы видим, что казахстанская сторона может принять значительно больше техники, чем планировалось в начале года. Также очень важен вопрос локализации производства продукции "Гомсельмаша" и МТЗ. Отрадно, что в локализации примут участие и частные предприятия: мы с собой привезли в Казахстан и частный бизнес, который будет заниматься производством внешнего и внутреннего интерьера, стекол", - сказал Петр Пархомчик.

Сегодня в Нур-Султане по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьер-министра Казахстана Аскара Мамина был подписан ряд контрактов. Так, МТЗ по контракту с ТОО "Торговый Дом Белорусский трактор" поставит 590 тракторов в Казахстан на $10 млн. Еще один контракт заключен между ОАО "МАЗ" и ТОО Hyundai Trans Auto на поставку машинокомплектов прицепов МАЗ на сумму $1,5 млн.

Также ОАО "БЕЛАЗ" и ТОО "АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС К" подписали контракт на поставку техники БЕЛАЗ на сумму $1,2 млн. Кроме того, подписан контракт на поставку продукции "Бобруйскагромаш" на сумму $1 млн c субъектами товаропроводящей сети предприятия в Казахстан.

ОАО "Гомсельмаш" и АО "АгромашХолдинг KZ" подписали соглашение о развитии сотрудничества на 2021-2022 годы.-0-





Подписание соглашения между ОАО "Гомсельмаш" и АО "Агромашхолдинг" (Казахстан) о развитии сотрудничества на 2021-2022 годы