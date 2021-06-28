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БУТБ прогнозирует дальнейший рост экспортных котировок на молочную продукцию
28.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусская универсальная товарная биржа прогнозирует дальнейший рост экспортных котировок на молочную продукцию. Стоимость на основные виды молочки демонстрируют положительную динамику в течение всего этого года. Важную роль в подъеме, помимо роста мировых цен и высоким уровнем спроса в Китае, сыграло и наличие продукции на складах отечественных молокозаводов, что позволило выставлять на торги лоты большего объема. Как отметили на бирже, учитывая стабильный спрос и активность покупателей на торгах, в ближайшей перспективе восходящий ценовой тренд сохранится.
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Белорусская универсальная товарная биржа прогнозирует дальнейший рост экспортных котировок на молочную продукцию. Стоимость на основные виды молочки...
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