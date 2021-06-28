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В Беларуси за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв. м арендного жилья

28.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Помимо транспортной инфраструктуры, на заседании также обсудили немаловажную тему в жилищном строительстве: за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию где-то 725 тыс. кв. м арендного жилья. При этом в перспективе развивать совершенно новое направление - строительство доходных домов. Как отметил вице-премьер, в настоящее время в Минске уже начато возведение такого жилого дома. 


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Теги: Минск
 
 
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Помимо транспортной инфраструктуры, на заседании также обсудили немаловажную тему в жилищном строительстве: за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию где-то 725...
 
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