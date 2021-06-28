Источник материала: БT

Развитие сотрудничества и реализация инновационных подходов в торговле и логистике. Беллегпром и Белтаможсервис подписали меморандум о совместной работе.

Предприятия легкой промышленности ежегодно выпускают продукции на сумму 700 миллионов долларов. Почти 60 % товаров идет на экспорт. Чтобы не опоздать с предложением, необходимо совершенствовать транспортную логистику. Первый в Беларуси логистический оператор готов помочь концерну оптимизировать затраты и диверсифицировать экспорт.

Подписание меморандума о сотрудничестве станет новой точкой роста для концерна Беллегпром и Белтаможсервиса, а совместная работа откроет новые возможности для развития.





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