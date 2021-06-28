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Беллегпром и Белтаможсервис подписали меморандум о совместной работе
28.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Развитие сотрудничества и реализация инновационных подходов в торговле и логистике. Беллегпром и Белтаможсервис подписали меморандум о совместной работе.
Предприятия легкой промышленности ежегодно выпускают продукции на сумму 700 миллионов долларов. Почти 60 % товаров идет на экспорт. Чтобы не опоздать с предложением, необходимо совершенствовать транспортную логистику. Первый в Беларуси логистический оператор готов помочь концерну оптимизировать затраты и диверсифицировать экспорт.
Подписание меморандума о сотрудничестве станет новой точкой роста для концерна Беллегпром и Белтаможсервиса, а совместная работа откроет новые возможности для развития.
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Развитие сотрудничества и реализация инновационных подходов в торговле и логистике. Беллегпром и Белтаможсервис подписали меморандум о совместной работе. ...
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