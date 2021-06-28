В Минске будет строиться наружное метро как альтернатива трамваю

Источник материала: БT

В Минске будет строиться наземное метро как альтернатива обычному городскому трамваю. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. Как отметил вице-премьер, на поверхности будет реализована кольцевая линия метро. Такой же принцип модернизации городского электротранспорта можно реализовать и в Новополоцке. Для этого имеются соответствующие расчеты и документальные материалы.





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