Предприятия Брестской области подписали к Форуму регионов контракты на $120 млн

Источник материала: БT

Предприятия Брестской области заключили к форуму регионов, который стартует уже завтра, контракты на сумму $120 млн. К подписанию подготовлен план мероприятий по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Пензенской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на ближайшие два года. За январь - апрель производители Брестской области поставили в Россию товаров более чем на $600 млн. Среди основных позиций - мясная и молочная продукция, газовые плиты, детские игрушки, мебель... В регионе зарегистрировано более 330 предприятий с российским капиталом. Реализуются свыше двух десятков соглашений о сотрудничестве с регионами России.





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