Беларусь принимает миссию МАГАТЭ по вопросам физзащиты объектов использования атомной энергии

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начала работу консультативная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS), сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.

В центре внимания миссии - национальный режим обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок, системы физической защиты ядерной установки, системы обеспечения физической защиты ядерного материала при его транспортировке, информационная и компьютерная безопасность.

"Миссия IPPAS, равно как и другие оценочные миссии и партнерские проверки, проводится на добровольной основе и по приглашению Беларуси. Соответствующая подготовительная работа в стране была осуществлена Госатомнадзором совместно с заинтересованными", - отметили в ведомстве.

Руководителем миссии IPPAS в Беларуси является представитель США Джозеф Сандовал, в команду также входят эксперты из МАГАТЭ, Великобритании, Франции, Швейцарии, России, Болгарии и Украины. В течение двух недель они будут изучать правовые основы обеспечения физической ядерной безопасности, лицензирование и разрешительную деятельность в области использования атомной энергии, осуществление надзорных и контрольных мероприятий в отношении объектов использования атомной энергии, охранной деятельности, реагирование на несанкционированные действия, обеспечение физической защиты ядерного материала при транспортировке и другие вопросы.

Запланированы рабочие обсуждения с представителями белорусской стороны, интервьюирование ответственных работников организаций, вовлеченных в обеспечение физической защиты, работа с документами, посещение площадки Белорусской АЭС.

Миссия IPPAS завершится 9 июля 2021 года. По итогам ее проведения команда экспертов подготовит соответствующий отчет. "Главное ожидание белорусской стороны - получить компетентные рекомендации для совершенствования системы физической защиты объектов использования атомной энергии в Беларуси для последующей работы по поддержанию на высоком уровне стандартов безопасности в нашей стране, - отметили в Госатомнадзоре. - Беларусь ведет последовательную работу по приглашению оценочных миссий и партнерских проверок, результаты которых становятся основой для разработки соответствующих национальных планов мероприятий, направленных на совершенствование системы ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов на основе международных стандартов безопасности".

Беларусь уже приняла ряд миссий МАГАТЭ, в том числе по линии регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности: миссию по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (миссия IRRS) в 2016 году, по вопросам аварийной готовности и реагирования (миссия EPREV) в 2018 году, по вопросам учета и контроля ядерного материала (миссия ISSAS) в 2019 году. В стране также состоялись две миссии по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики в целом, включая регулирующую составляющую (миссия INIR), в 2012 и 2020 годах. В конце 2021 года состоится пост-миссия IRRS, которая оценит прогресс в деле выполнения рекомендаций миссии IRRS 2016 года.-0-