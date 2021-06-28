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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах в понедельник
28.06.2021 13:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн - Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль подешевели в понедельник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает Sрutnik.
Евро упал в цене на 0,23%, доллар США просел на 0,14%, российский рубль стал дешевле на 0,14%.
По итогам торгов 28 июня на бирже установлены следующие курсы:
При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
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Больше других валют сдал свои позиции евро, потерявший в цене по отношению к белорусскому рублю на торгах 0,23%.
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