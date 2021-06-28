Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн - Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль подешевели в понедельник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает Sрutnik.

Евро упал в цене на 0,23%, доллар США просел на 0,14%, российский рубль стал дешевле на 0,14%.

По итогам торгов 28 июня на бирже установлены следующие курсы:

евро – 3,01 белорусских рубля,

доллар США – 2,53 рубля,

100 российских рублей – 3,50 рубля.

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Сейчас средняя зарплата в Беларуси составляет 1419,6 белорусских рублей – это 560 долларов или 470 евро, или 40,5 тысячи российских рублей. В четверг 24 июня президент Александр Лукашенко поставил новую планку по зарплатам к концу 2025 года - 700-800 долларов.

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