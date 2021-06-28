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Миссия МАГАТЭ посетит БелАЭС с 30 июня по 1 июля

28.06.2021 13:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты посетит Белорусскую АЭС 30 июня – 1 июля, об этом в понедельник рассказала пресс-служба Минэнерго Беларуси.

"Эксперты консультативной миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) будут работать на площадке БелАЭС 30 июня – 1 июля", – говорится в сообщении.

В экспертную группу, которая отправится в Беларусь, включены специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии, США. Им предоставят материалы по вопросам функционирования системы физической защиты БелАЭС, а также доступ на объекты станции: блочный пункт управления, хранилище свежего ядерного топлива, перегрузочный узел и другие.

Миссия IPPAS – это консультативная миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии. Цель визита – проанализировать текущее состояние национального режима физической ядерной безопасности Беларуси и его соответствие международным документам и руководящим документам МАГАТЭ по физической ядерной безопасности", – поясняется в сообщении.

Белорусская АЭС

Атомную электростанцию в Островце строят по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ.

БелАЭС состоит из двух энергоблоков, мощность каждого будет составлять 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока состоялся в августе 2020-го, в общую энергосистему страны его включили в ноябре. В декабре первый реактор начал работу на половину своей мощности, на полную он заработал 12 января 2021-го.

Работы по возведению второго энергоблока находятся на завершающей стадии, его общая готовность – 85%. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

В апреле текущего года на БелАЭС были доставлены тепловыделяющие сборки с ядерным топливом, которое будет загружено во второй реактор. Его физический пуск запланирован на осень.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В экспертную группу, которая отправится в Беларусь, включены специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии, США.
 
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