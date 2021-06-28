Единые рынки нефти и газа у Беларуси и РФ могут появиться к 2022 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июня – Sputnik. Перед Беларусью и Россией стоит задача создать единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа, электроэнергии, транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательства к 1 января 2022 года, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

"Мы сейчас находимся в принципиально новой стадии. Сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси", – цитирует дипломата агентство БелТА .

Семашко констатировал, что Беларусь занимает четвертое место среди всех торговых партнеров России и привел цифры: за январь-май 2021 года товарооборот между странами вырос на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Белорусский экспорт в Россию увеличился на 20,8%.

Он также напомнил, что стороны завершают работу над 28 интеграционными картами.

Ранее посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов заявил, что почти все дорожные карты по интеграции экономик двух страны согласованы, осталась лишь союзная программа, связанная с энергоносителями, ценами и акцизами.

Дорожные карты Беларуси и России

Инициатива по интеграции законодательства Беларуси и России была предложена главами государств в 2019 году. Была сформирована межправительственная группа, которая подготовила проект дорожных карт по различным вопросам. Это компромиссные решения по таким направлениям, как, к примеру, поставки нефти и газа, таможенное и налоговое регулирование.

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