ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Единые рынки нефти и газа у Беларуси и РФ могут появиться к 2022 году

28.06.2021 13:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июня – Sputnik. Перед Беларусью и Россией стоит задача создать единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа, электроэнергии, транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательства к 1 января 2022 года, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

"Мы сейчас находимся в принципиально новой стадии. Сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси", – цитирует дипломата агентство БелТА

© Sputnik / Виктор Толочко
Посол РФ об интеграции: речь не идет о поглощении одной экономики другой

Семашко констатировал, что Беларусь занимает четвертое место среди всех торговых партнеров России и привел цифры: за январь-май 2021 года товарооборот между странами вырос на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Белорусский экспорт в Россию увеличился на 20,8%.

Он также напомнил, что стороны завершают работу над 28 интеграционными картами.

Ранее посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов заявил, что почти все дорожные карты по интеграции экономик двух страны согласованы, осталась лишь союзная программа, связанная с энергоносителями, ценами и акцизами.

Дорожные карты Беларуси и России

Инициатива по интеграции законодательства Беларуси и России была предложена главами государств в 2019 году. Была сформирована межправительственная группа, которая подготовила проект дорожных карт по различным вопросам. Это компромиссные решения по таким направлениям, как, к примеру, поставки нефти и газа, таможенное и налоговое регулирование.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также стоит задача унифицировать налоговое и таможенное законодательства и завершить работу над 28 интеграционными картами.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь принимает миссию МАГАТЭ по вопросам физзащиты объектов использования атомной энергии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by