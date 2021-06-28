﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 июня 2021 года. 21.by
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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 июня 2021 года

28.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился только на 0.1% и составил 1241 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю не изменилась и по-прежнему равна 1305 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без влияния первичного рынка за 7 дней не изменилась и так же составляет 1323 $.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 июня 2021 года

Существенных изменений в ценах на квартиры на вторичном рынке белорусской столицы последние 4 недели не происходит.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 июня 2021 года

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Динамика объёма предложения остаётся отрицательной: за неделю количество выставленных на продажу квартир уменьшилось еще на 0.4%. Сокращение происходило равномерно по всем типам квартир вне зависимости от числа комнат.

Наибольшее снижение числа выставленных на продажу объектов наблюдалось в Центральном, Октябрьском и Партизанском районах. В Ленинском и Первомайском, напротив, за неделю объявлений о продаже квартир немного увеличилось.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 июня 2021 года

Динамика средних цен квадратного метра квартир в зависимости от числа комнат была разнонаправленной. Снижение на 0.3% и 0.6% соответственно демонстрировали «однушки» и 4-комнатные квартиры, 3- и 2-комнатные квартиры в цене практически не изменились.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 июня 2021 года

Среди районов города изменение цен на квартиры за неделю находилось в пределах +/-0.5%. Исключением стали Центральный район, где за последние семь дней квадратный метр подорожал в среднем на 0.9%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 июня 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 июня 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 802 $/м2 (без изменений), Витебск — 599 $/м2 (-0.2%), Гомель — 609 $/м2 (без изменений), Гродно — 710 $/м2 (-0.3%), Могилев — 643 $/м2 (+0.2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 618 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 789 $/м2 (-1.1%), Молодечно — 730 $/м2 (-0.1%), Жодино — 720 $/м2 (-0.6%), Слуцк — 577 $/м2 (-0.4%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 21 по 28 июня 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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