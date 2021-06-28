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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 июня 2021 года
28.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю не изменилась и по-прежнему равна 1305 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 $/м2 в пользу новостроек.
Динамика объёма предложения остаётся отрицательной: за неделю количество выставленных на продажу квартир уменьшилось еще на 0.4%. Сокращение происходило равномерно по всем типам квартир вне зависимости от числа комнат.
Наибольшее снижение числа выставленных на продажу объектов наблюдалось в Центральном, Октябрьском и Партизанском районах. В Ленинском и Первомайском, напротив, за неделю объявлений о продаже квартир немного увеличилось.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 618 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 789 $/м2 (-1.1%), Молодечно — 730 $/м2 (-0.1%), Жодино — 720 $/м2 (-0.6%), Слуцк — 577 $/м2 (-0.4%).
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За неделю, с 21 по 28 июня 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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