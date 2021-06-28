Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 июня 2021 года

Динамика объёма предложения остаётся отрицательной: за неделю количество выставленных на продажу квартир уменьшилось еще на 0.4%. Сокращение происходило равномерно по всем типам квартир вне зависимости от числа комнат.

Наибольшее снижение числа выставленных на продажу объектов наблюдалось в Центральном, Октябрьском и Партизанском районах. В Ленинском и Первомайском, напротив, за неделю объявлений о продаже квартир немного увеличилось.