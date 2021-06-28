Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти и техники

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов подписано правительствами Беларуси и Казахстана 28 июня.

Об этом стало известно по результатам переговоров премьер-министров сторон Романа Головченко и Аскара Мамина.

Конкретные объемы и сроки поставок будут обсуждаться дополнительно в ближайшее время.

Уполномоченным по данному вопросу назначен первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов. Ему поручено вести переговоры по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана. Информация опубликована на Национальном правовом портале в виде постановления министров от 24 июня.

Стороны договорились также на поставку 590 тракторов белорусского МТЗ в Казахстан на сумму $10 млн. Договорено также о поставках техники БелАЗ (на $1,2 млн), МАЗ ($1,5 млн), продукции «Бобруйскагромаш» ($1 млн).

Ранее

Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь, он поручил Совмину подготовить проект соглашения и подписать его, если стороны договорятся в рамках одобренного проекта.

В марте 2020 года вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что его страна готова поставлять нефть в Беларусь при условии, что белорусская сторона гарантирует недопущение реэкспорта казахстанской нефти и нефтепродуктов.

«Надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно администрировать гарантии, что не будет реэкспорта, и та нефть, которая в Беларуси будет перерабатываться, будет использоваться внутри страны», - сказал тогда вице-министр.