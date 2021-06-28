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Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти и техники
28.06.2021 16:17 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов подписано правительствами Беларуси и Казахстана 28 июня.
Об этом стало известно по результатам переговоров премьер-министров сторон Романа Головченко и Аскара Мамина.
Конкретные объемы и сроки поставок будут обсуждаться дополнительно в ближайшее время.
Уполномоченным по данному вопросу назначен первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов. Ему поручено вести переговоры по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана. Информация
Стороны договорились также на поставку 590 тракторов белорусского МТЗ в Казахстан на сумму $10 млн. Договорено также о поставках техники БелАЗ (на $1,2 млн), МАЗ ($1,5 млн), продукции «Бобруйскагромаш» ($1 млн).
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В марте 2020 года вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что его страна готова поставлять нефть в Беларусь при условии, что белорусская сторона гарантирует недопущение реэкспорта казахстанской нефти и нефтепродуктов.
«Надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно администрировать гарантии, что не будет реэкспорта, и та нефть, которая в Беларуси будет перерабатываться, будет использоваться внутри страны», - сказал тогда вице-министр.
Договоренность с новыми поставщиками нефти и нефтепродуктов снизит зависимость Беларуси от России. Условия РФ на поставки становятся все менее выгодными для Беларуси, да и российские компании отказываются от сотрудничества с белорусскими НПЗ из-за риска попасть под
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Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов подписано правительствами Беларуси и Казахстана 28 июня.
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