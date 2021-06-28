Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе - апреле нарастили экспорт в Казахстан на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Казахстанские компании являются давними и надежными партнерами для предприятий концерна. На протяжении многих десятилетий торгово-экономические отношения между белорусскими производителями продукции деревообработки и потребителями на рынке Казахстана укрепились и динамично развиваются. Продажи в Казахстан планомерно растут. Так, за январь - апрель текущего года предприятия концерна увеличили экспорт в Казахстан на 28,7%, до почти $7,3 млн", - рассказали в пресс-службе.

В основе товарной структуры экспорта продукция глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Это в первую очередь мебель: ее поставлено более чем на $2 млн. В Казахстане особой популярностью пользуется белорусская мягкая мебель и корпусная мебель из массива древесины. Экспортируются в эту страну также древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, фанера, деревянные окна и двери, обои, бумага, картон, пиломатериалы и прочие изделия.-0-