Головченко и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь испытывает глубокие дружеские чувства к Казахстану. Мы всегда были союзниками, партнерами. Человеческий фактор очень важен для развития и деловых отношений. Мы рады констатировать, что после периода пандемии торгово-экономическое сотрудничество очень динамично развивается: растут и белорусский экспорт в Казахстан, и казахстанские поставки в Беларусь", - сказал Роман Головченко.





Роман Головченко

Глава белорусского правительства отметил, что во время визита в Казахстан ему удалось более глубоко ознакомиться с реализуемыми в стране инновационными индустриальными проектами, обсудить с казахстанской стороной вопросы развития сотрудничества по различным направлениям. Были достигнуты конкретные договоренности, подписаны контракты.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что 26 июня провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества. Для Казахстана Беларусь - это действительно стратегический партнер, союзник. Мы будем делать все возможное на взаимной основе, чтобы развивать и углублять наше сотрудничество", - подчеркнул он.-0-





Во время встречи





Касым-Жомарт Токаев

Фото Оксаны Манчук