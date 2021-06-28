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Головченко и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана
28.06.2021 16:39 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь испытывает глубокие дружеские чувства к Казахстану. Мы всегда были союзниками, партнерами. Человеческий фактор очень важен для развития и деловых отношений. Мы рады констатировать, что после периода пандемии торгово-экономическое сотрудничество очень динамично развивается: растут и белорусский экспорт в Казахстан, и казахстанские поставки в Беларусь", - сказал Роман Головченко.
Роман Головченко
Глава белорусского правительства отметил, что
Касым-Жомарт Токаев отметил, что 26 июня провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества. Для Казахстана Беларусь - это действительно стратегический партнер, союзник. Мы будем делать все возможное на взаимной основе, чтобы развивать и углублять наше сотрудничество", - подчеркнул он.-0-
Во время встречи
Касым-Жомарт Токаев
Фото Оксаны Манчук
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"Беларусь испытывает глубокие дружеские чувства к Казахстану. Мы всегда были союзниками, партнерами", - отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
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