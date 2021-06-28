Никитина: необходимо стимулировать инвестиции в экономику регионов

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация приоритета пятилетки "сильные регионы" и запуск нового инвестцикла подразумевают создание благоприятного климата для инвестирования в экономику отдельных территорий. Об этом заявила заместитель министра экономики Анжелика Никитина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Одним из важнейших приоритетов текущей пятилетки социально-экономического развития страны определены "сильные регионы". А первый год пятилетки посвящен запуску нового инвестиционного цикла.

"Основные усилия направлены на создание благоприятного климата для прихода капитала в перспективные проекты. В настоящее время Минэкономики активно работает над регуляторикой. Разработан и рассмотрен в Палате представителей в первом чтении законопроект об изменении закона "Об инвестициях". Его основные нововведения касаются повышения защиты прав собственности инвестора", - отметила Анжелика Никитина.

Кроме того, завершается работа по корректировке декрета №10. В подготовленной версии документа закреплены новые подходы по реализации инвестиционных проектов с господдержкой. "Предлагается стимулировать вложения инвестиций в экономику отдельных территорий, прописан ряд других корректировок для расширения полномочий властей на местах, что должно повысить оперативность принятия решений по инвестпроектам", - обратила внимание замминистра.-0-