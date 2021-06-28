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Представители МАГАТЭ проверят безопасность БелАЭС

28.06.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси начала работу консультативная миссия Международного агентства по атомной энергии. Миссия носит плановый характер и проводится на добровольной основе по приглашению Беларуси, равно как и другие партнерские проверки. В центре внимания - обеспечение безопасности БелАЭС на всех уровнях.

Представители МАГАТЭ проверят безопасность БелАЭС

Олег Соболев, консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (по телефону):После интенсивной работы в течение двух недель (в том числе с посещением БелАЭС) эксперты напишут отчет, в котором мы ожидаем каких-то рекомендаций по дальнейшему совершенствованию физической защиты. Нам это важно, потому что сейчас все так устроено, что вопросы ядерной безопасности, физической ядерной безопасности не стоят на месте. Современная мировая тенденция такова: не важно, насколько высок уровень безопасности, который уже достигнут в стране, работы по его усовершенствованию не должны прекращаться. Этот отчет и будет основой для дальнейшего совершенствования этого направления.  


В миссии участвуют представители семи стран.  Во главе -уполномоченный США Джозеф Сандовал. В команду также входят эксперты из  Великобритании, Франции, Швейцарии, России, Болгарии и Украины.





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В Беларуси начала работу консультативная миссия Международного агентства по атомной энергии. Миссия носит плановый характер и проводится на добровольной основе...
 
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