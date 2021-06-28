ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо

28.06.2021 21:15 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 29 июня изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро - Br1,89, АИ-95-К5-Евро - Br1,99, АИ-98-К5-Евро - Br2,21, ДТ - Br1,99.

Как отметили в "Белнефтехиме", с 1 по 25 июня 2021 года среднее значение котировок нефти составило $72,6 за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 года увеличилось на 32,4%. Цены на АЗС в Беларуси с начала текущего года увеличились на 9,8%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 29 июня изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро - Br1,89, АИ-95-К5-Евро - Br1,99, АИ-98-К5-Евро - Br2,21, ДТ - Br1,99.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь и Китай планируют развивать сотрудничество в таможенной сфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by