Развитие международного инвестирования в строительную сферу обсудили на специализированной выставке в Москве

Источник материала: БT

Белорусские квадратные метры пользуются высоким спросом у россиян. И здесь отмечен рост сразу на 15 %. На столько больше сделок по итогам прошлого года заключил крупнейший белорусский застройщик. Развитие международного инвестирования в строительную сферу как раз обсуждали в эти выходные на специализированной выставке в Москве.

Международная выставка зарубежной недвижимости Moscow's Premier International Real Estate Show - крупнейшая экспозиция зарубежной недвижимости в России. Беларусь представляет известный застройщик страны и фактически на центральном стенде.

Россияне активно инвестируют в недвижимость в Беларуси. В жилую и коммерческую. Это простой способ приумножить средства, учитывая большую доступность недвижимости в Минске, чем в Москве.

Валерий Виноградов, вице-президент Российской гильдии риелторов, руководитель группы компаний "Авентин":

Сегодня в связи с пандемией у российских инвесторов приутих спрос на зарубежную недвижимость, поэтому недвижимость Беларуси как нельзя лучше подходит для россиян, потому что, как мы знаем, инвестиции в недвижимость имеют две составляющие: доходность и риски. И в связи с тем, что наши народы близки и хорошие политические отношения, риски как бы нивелируются.

Группа компаний "Авентин" имеет штаб в Санкт-Петербурге, но работает по всей России. Есть и анализ спроса на белорусскую недвижимость в условиях, когда россияне почти перестали покупать квадратные метры на Западе. По прогнозам, спрос будет расти.

Валерий Виноградов, вице-президент Российской гильдии риелторов, руководитель группы компаний "Авентин":

В России заканчивается период льготного кредитования. С 1 июля больше процент, меньше суммы. На те суммы, которые можно получить, в Москве и Питере уже ничего не купишь. А в Беларуси на эти деньги можно рассматривать приобретение однокомнатной, двухкомнатной квартиры. Более того, есть ряд банков, которые работают и в Беларуси, и в России и могут так кредитовать.

Несколько месяцев назад застройщик заключил соглашение с рядом российских риелторских агентств. Сейчас можно говорить о первых результатах.

Евгения Мельникова, директор департамента инвестиционных сделок компании Point Estate:

За время нашего сотрудничества мы увидели безусловный интерес к белорусской недвижимости. Если проводить сравнение с прошлым годом, спрос у российского покупателя увеличился на 10-15 %. "Минск-Мир" – это современная архитектура, развитая инфраструктура.

Учредитель и генеральный директор агентства "Авангард недвижимость" Арман Барекян рассказывает, что жилые комплексы в Минске продаются хорошо: играет роль качество, многофункциональность и доступность.

Арман Барекян, учредитель агентства "Авангард недвижимость":

Во-первых, комплексы, которые строит Dana Holdings, отличаются красотой и современностью, а также отличным сочетанием цены и качества. Инвестиционная привлекательность этой недвижимости - быстрая окупаемость очень важна. А доходность этой недвижимости сегодня выше банковских депозитов. Люди активно интересуются проектом "Минск-Мир", многие уже купили квартиры, а индивидуальные предприниматели приобретают коммерческую недвижимость.

Выставка - прежде всего форум профессионалов. Каждая встреча - новые соглашения. Результативность высокая.

Георгиос Урумов, исполнительный директор компании VPI-expo:

Частные инвесторы, которые ищут дополнительные формы вложений, заработали капиталы и ищут способы диверсифицировать их. Это инвесторы, которым необходимо обезопасить свой капитал при его пусть небольшом, но стабильном потенциальном росте.

Инвестиционная отрасль восстанавливается после пандемии и уже в этом году сможет вернуться к доковидным показателям. Это значит, что спрос на квадратные метры будет снова расти.





Читайте также: