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Форум регионов Беларуси и России стартует 29 июня
28.06.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Знаковое событие в сотрудничестве с нашим ближайшим соседом стартует завтра. Завершаются последние приготовления перед Форумом регионов Беларуси и России. Его принимает Москва и Московская область, однако пандемия все же внесла коррективы, и основная часть пройдет в формате видеоконференции. Безусловно, Форум регионов - это площадка для подписания контрактов.
Россия сегодня - основной торговый партнер нашей страны. Если обратить внимание на цифры, с 1996 по 2020 год объем внешней торговли увеличился в 4,5 раза. В прошлом году, несмотря на пандемию, он составил 29,5 млрд долларов. А за четыре месяца этого увеличился на 18 % по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вопросы, которые будут охватываться, различные: от регионального сотрудничества до сотрудничества правительств государств и стран. Мы планируем, что на полях форума будет подписано большое количество договоров и контрактов на сумму около 800 млн долларов. Непосредственно завтра будут подписаны крупные договора между Химволокно, нашим БМЗ, Бобруйскагромашем. Это реальные подходы, реальные результаты Форума регионов.
Основной упор будет сделан на экономику, но при этом вопросы гуманитарного, культурного сотрудничества тоже включены в правовое поле разработанных документов. В договорном портфеле сельскохозяйственная техника, продукция машиностроения, продукты питания, товары нефтехимии и другие позиции. И это дополнительный толчок к активизации торгово-экономических связей.
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Знаковое событие в сотрудничестве с нашим ближайшим соседом стартует завтра. Завершаются последние приготовления перед Форумом регионов Беларуси и России. Его...
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