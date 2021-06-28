Источник материала: БT

Знаковое событие в сотрудничестве с нашим ближайшим соседом стартует завтра. Завершаются последние приготовления перед Форумом регионов Беларуси и России. Его принимает Москва и Московская область, однако пандемия все же внесла коррективы, и основная часть пройдет в формате видеоконференции. Безусловно, Форум регионов - это площадка для подписания контрактов.

Россия сегодня - основной торговый партнер нашей страны. Если обратить внимание на цифры, с 1996 по 2020 год объем внешней торговли увеличился в 4,5 раза. В прошлом году, несмотря на пандемию, он составил 29,5 млрд долларов. А за четыре месяца этого увеличился на 18 % по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.





Вопросы, которые будут охватываться, различные: от регионального сотрудничества до сотрудничества правительств государств и стран. Мы планируем, что на полях форума будет подписано большое количество договоров и контрактов на сумму около 800 млн долларов. Непосредственно завтра будут подписаны крупные договора между Химволокно, нашим БМЗ, Бобруйскагромашем. Это реальные подходы, реальные результаты Форума регионов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Форум регионов Беларуси и России стартует 29 июня Знаковое событие в сотрудничестве с нашим ближайшим соседом стартует завтра. Завершаются последние приготовления перед Форумом регионов Беларуси и России. Его...

Основной упор будет сделан на экономику, но при этом вопросы гуманитарного, культурного сотрудничества тоже включены в правовое поле разработанных документов. В договорном портфеле сельскохозяйственная техника, продукция машиностроения, продукты питания, товары нефтехимии и другие позиции. И это дополнительный толчок к активизации торгово-экономических связей.