Недавно мы писали про "Узборье-строй", элитные дачи у Прилепского заказника. Но "строй" недалеко от второй, гулкой МКАД. А вот СТ "Колос-сад" подальше от шумной трассы, растянулся своими дорогами вдоль бескрайнего ландшафтного заказника. Он тоже в котловане, сосны возвышаются на горе - и тут удивительно тихо. Пожалуй, это самые живописные дачи под Минском: ничего подобного мы не встречали.
Дачи рядом с обрывом
"Колос-сад" - небольшое, газифицированное товарищество с круглогодичным водопроводом, в 16 километрах от первой МКАД. Самые интересные дома - на шестой линии, у обрыва, над которым - лесной массив.
В садовом товариществе - несколько организованных детских площадок. И детей тут, по крайней мере летом, много. Приезжают к бабушкам-дедушкам. Или проводят с родителями тут все лето. Благо, организовать удобства не сложно. Те, кто сделал свои скважины, хвалят воду. Все с машинами, утверждают, что до Минска "долетают" за 15 минут. Если получается работать удаленно, тут и живут круглый год.
Обрыв, над которым лес, частично облагорожен: мы обнаружили тут даже террасное земледелие.
Если присмотреться, на террасах пытается расти виноград.
Что и почем продается
Дачники "Колос-сада" привязаны к своей недвижимости: выставлено на продажу всего два дома. Например, этот - ботанический сад на 6,4 сотках, на самой красивой шестой линии, у леса.
Дача 125 квадратных метров, из дерева, с камином, предлагается за 73,5 тысячи долларов в эквиваленте, но с торгом. Посмотреть, как она устроена изнутри, можно тут.
Другие улицы массива кажутся плотно застроенными, все же участки у большинства небольшие. Но товарищество старое, деревья уже взрослые. и дачники друг друга за густой зеленью практически не видят.
Тут много реконструированных дач и домиков, в которые наследники решили вкладываться. Заброшенных домов и пустых участков не увидели.
Второе предложение в "Колос-саде" - как раз дом, переживающий реконструкцию.
Хотят за него почти 80 тысяч долларов, и в объявлении можно прочитать, почему. Участок 16 соток, новая баня на нем, внутри, за новыми блоками скрывается почти стометровый жилой дом.
Кстати, в садовое товарищество ходят и маршрутки, и - несколько раз в день - регулярный пригородный маршрут "Славинского - СТ Оптик". Остановка в 10 минутах ходьбы от "Колос-сада".