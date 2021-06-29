Источник материала: realt.by

Недавно мы писали про "Узборье-строй" , элитные дачи у Прилепского заказника. Но "строй" недалеко от второй, гулкой МКАД. А вот СТ "Колос-сад" подальше от шумной трассы, растянулся своими дорогами вдоль бескрайнего ландшафтного заказника. Он тоже в котловане, сосны возвышаются на горе - и тут удивительно тихо. Пожалуй, это самые живописные дачи под Минском : ничего подобного мы не встречали.

Дачи рядом с обрывом "Колос-сад" - небольшое, газифицированное товарищество с круглогодичным водопроводом, в 16 километрах от первой МКАД. Самые интересные дома - на шестой линии, у обрыва, над которым - лесной массив.











В садовом товариществе - несколько организованных детских площадок. И детей тут, по крайней мере летом, много. Приезжают к бабушкам-дедушкам. Или проводят с родителями тут все лето. Благо, организовать удобства не сложно. Те, кто сделал свои скважины, хвалят воду. Все с машинами, утверждают, что до Минска "долетают" за 15 минут. Если получается работать удаленно, тут и живут круглый год.















Обрыв, над которым лес, частично облагорожен: мы обнаружили тут даже террасное земледелие.





Если присмотреться, на террасах пытается расти виноград.











Что и почем продается Дачники "Колос-сада" привязаны к своей недвижимости: выставлено на продажу всего два дома. Например, этот - ботанический сад на 6,4 сотках, на самой красивой шестой линии, у леса.









Дача 125 квадратных метров, из дерева, с камином, предлагается за 73,5 тысячи долларов в эквиваленте, но с торгом. Посмотреть, как она устроена изнутри, можно тут .









Другие улицы массива кажутся плотно застроенными, все же участки у большинства небольшие. Но товарищество старое, деревья уже взрослые. и дачники друг друга за густой зеленью практически не видят.





Тут много реконструированных дач и домиков, в которые наследники решили вкладываться. Заброшенных домов и пустых участков не увидели.













Второе предложение в "Колос-саде" - как раз дом, переживающий реконструкцию.



Хотят за него почти 80 тысяч долларов, и в объявлении можно прочитать, почему. Участок 16 соток, новая баня на нем, внутри, за новыми блоками скрывается почти стометровый жилой дом.





Кстати, в садовое товарищество ходят и маршрутки, и - несколько раз в день - регулярный пригородный маршрут "Славинского - СТ Оптик". Остановка в 10 минутах ходьбы от "Колос-сада".