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В Москве начинает работу VIII Форум регионов Беларуси и России
29.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн – Sputnik. В Москве и Московской области начинает работу VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщает Sputnik.
Мероприятие организуют верхние палаты парламентов двух стран – Совет Федерации и Совет Республики. Из-за пандемии работа секций будет организована в формате видеоконференции между Москвой и Минском.
Во вторник, 29 июня, парламентарии обсудят сотрудничество в сфере образования, науки и техники, цифровых технологий. Кроме законодателей, в работе секций примут участие представители министерств и ведомств, а также бизнес-сообщества.
В среду, 30 июня, вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев и заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко проведут заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству. Обсудят экономику Союзного государства и перспективы развития интеграции.
В четверг, 1 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова откроют пленарное заседание форума. Планируется, что в "пленарке"
Контракты на 900 миллионов
Ожиданиями от работы форума накануне поделилась Наталья Кочанова. По ее словам, Россия и Беларусь подпишут коммерческие контракты на 900 миллионов долларов.
В прошлом году Форум регионов Беларуси и России проходил в Минске. По его итогам были подписаны контракты на общую сумму более 700 миллионов долларов. Всего по итогам форума было подписано более 70 различных соглашений о сотрудничестве и контрактов.
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Лейтмотивом мероприятия станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации, в последний день работы форума примут участие президенты обеих стран.
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