ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве начинает работу VIII Форум регионов Беларуси и России

29.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 июн – Sputnik. В Москве и Московской области начинает работу VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщает Sputnik.

Мероприятие организуют верхние палаты парламентов двух стран – Совет Федерации и Совет Республики. Из-за пандемии работа секций будет организована в формате видеоконференции между Москвой и Минском.

Во вторник, 29 июня, парламентарии обсудят сотрудничество в сфере образования, науки и техники, цифровых технологий. Кроме законодателей, в работе секций примут участие представители министерств и ведомств, а также бизнес-сообщества.

В среду, 30 июня, вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев и заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко проведут заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству. Обсудят экономику Союзного государства и перспективы развития интеграции.

В четверг, 1 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова откроют пленарное заседание форума. Планируется, что в "пленарке" поучаствуют Владимир Путин и Александр Лукашенко – они выступят в формате видеоконференции.

Контракты на 900 миллионов

Ожиданиями от работы форума накануне поделилась Наталья Кочанова. По ее словам, Россия и Беларусь подпишут коммерческие контракты на 900 миллионов долларов.

В прошлом году Форум регионов Беларуси и России проходил в Минске. По его итогам были подписаны контракты на общую сумму более 700 миллионов долларов. Всего по итогам форума было подписано более 70 различных соглашений о сотрудничестве и контрактов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лейтмотивом мероприятия станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации, в последний день работы форума примут участие президенты обеих стран.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Красивые дома, сосновый лес и ощущение гор. Посмотрите на уникальные дачи под Минском в СТ "Колос-сад"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by