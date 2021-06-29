В Москве начинает работу VIII Форум регионов Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 июн – Sputnik. В Москве и Московской области начинает работу VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщает Sputnik.

Мероприятие организуют верхние палаты парламентов двух стран – Совет Федерации и Совет Республики. Из-за пандемии работа секций будет организована в формате видеоконференции между Москвой и Минском.

Во вторник, 29 июня, парламентарии обсудят сотрудничество в сфере образования, науки и техники, цифровых технологий. Кроме законодателей, в работе секций примут участие представители министерств и ведомств, а также бизнес-сообщества.

В среду, 30 июня, вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев и заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко проведут заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству. Обсудят экономику Союзного государства и перспективы развития интеграции.

В четверг, 1 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова откроют пленарное заседание форума. Планируется, что в "пленарке" поучаствуют Владимир Путин и Александр Лукашенко – они выступят в формате видеоконференции.

Контракты на 900 миллионов

Ожиданиями от работы форума накануне поделилась Наталья Кочанова. По ее словам, Россия и Беларусь подпишут коммерческие контракты на 900 миллионов долларов.

В прошлом году Форум регионов Беларуси и России проходил в Минске. По его итогам были подписаны контракты на общую сумму более 700 миллионов долларов. Всего по итогам форума было подписано более 70 различных соглашений о сотрудничестве и контрактов.