ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новые проекты Белтаможсервиса в транспортно-логистической отрасли

29.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Экспорт в Китай продукции белорусских предприятий агропромышленного комплекса с начала года вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На рынке Поднебесной сегодня повышенный спрос на сухое молоко, говядину и мясо птицы. Цены на отечественные товары конкурентоспособны в КНР, в том числе и благодаря контейнерным перевозкам: здесь большая роль у нашего национального логистического оператора. К слову, Белтаможсервис недавно открыл транспортно-логистический центр и в индустриальном парке "Великий камень". А это новые возможности и перспективы для его резидентов. Сегодня их уже почти 70.

Вадим Бабарикин, гендиректор РУП "Белтаможсервис":

Мы только в 2020 году более 30 поездов, которые формировал Белтаможсервис, отправили с экспортом наших товаров в Китай. Работа проводится достаточно успешно и оперативно. У нас хорошие государственные партнерские отношения с операторами в КНР. Мы имеем возможность комплексно оказывать терминальную обработку, это страхование груза, это маркировка и спецупаковка.

Белтаможсервис по итогам 2020-го стал лучшим в конкурсе "Экспедитор года". Среди актуальных достижений крупнейшего логистического оператора страны - новый вид услуг - это хранение и обработка лекарственных средств, которые поступают на склады как от белорусских фармацевтических предприятий, так и компаний импортеров.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт в Китай продукции белорусских предприятий агропромышленного комплекса с начала года вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным прошлогодним...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Москве начинает работу VIII Форум регионов Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by