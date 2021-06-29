Новые проекты Белтаможсервиса в транспортно-логистической отрасли

Источник материала: БT

Экспорт в Китай продукции белорусских предприятий агропромышленного комплекса с начала года вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На рынке Поднебесной сегодня повышенный спрос на сухое молоко, говядину и мясо птицы. Цены на отечественные товары конкурентоспособны в КНР, в том числе и благодаря контейнерным перевозкам: здесь большая роль у нашего национального логистического оператора. К слову, Белтаможсервис недавно открыл транспортно-логистический центр и в индустриальном парке "Великий камень". А это новые возможности и перспективы для его резидентов. Сегодня их уже почти 70.

Вадим Бабарикин, гендиректор РУП "Белтаможсервис":

Мы только в 2020 году более 30 поездов, которые формировал Белтаможсервис, отправили с экспортом наших товаров в Китай. Работа проводится достаточно успешно и оперативно. У нас хорошие государственные партнерские отношения с операторами в КНР. Мы имеем возможность комплексно оказывать терминальную обработку, это страхование груза, это маркировка и спецупаковка.

Белтаможсервис по итогам 2020-го стал лучшим в конкурсе "Экспедитор года". Среди актуальных достижений крупнейшего логистического оператора страны - новый вид услуг - это хранение и обработка лекарственных средств, которые поступают на склады как от белорусских фармацевтических предприятий, так и компаний импортеров.







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