Cтартует Форум регионов Беларуси и России - планируется подписание контрактов на $800 млн

Источник материала: БT

Форум регионов Беларуси и России стартует уже сегодня. Запланирована работа пяти секций. На повестке - научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации в разных ракурсах: медицина, образование, правотворчество, международные отношения и молодежь.

Основной упор - на экономику, а также на вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества. В этом году форум принимает Москва и Московская область, однако из-за пандемии основная часть пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

Планируется подписание контрактов на сумму около $800 млн

Мы проводим все наши встречи в рамках ВКС. Тем более такой формат проведения в прошлом году показал свою результативность. Несмотря на удаленность, диалог идет, контракты подписываются, соглашения заключаются. А может в эпоху цифровизации так мобильней работать?! Мы планируем, что на полях форума будет подписано большое количество договоров и контрактов на сумму около $800 млн. Будут подписаны такие крупные договоры между Химволокно, нашим БМЗ, Бобруйскагромашем.

Форум регионов - это еще и площадка для подписания контрактов. За шесть лет - более 300 соглашений. Общая сумма контрактов более $2 млрд. В договорном портфеле этого форума - сельхозтехника, продукция машиностроения, товары нефтехимии, продукты питания и другие позиции.







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