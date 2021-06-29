ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Cтартует Форум регионов Беларуси и России - планируется подписание контрактов на $800 млн

29.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Форум регионов Беларуси и России стартует уже сегодня. Запланирована работа пяти секций. На повестке - научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации в разных ракурсах: медицина, образование, правотворчество, международные отношения и молодежь.

Основной упор - на экономику, а также на вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества. В этом году форум принимает Москва и Московская область, однако из-за пандемии основная часть пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

Планируется подписание контрактов на сумму около $800 млн

Мы проводим все наши встречи в рамках ВКС. Тем более такой формат проведения в прошлом году показал свою результативность. Несмотря на удаленность, диалог идет, контракты подписываются, соглашения заключаются. А может в эпоху цифровизации так мобильней работать?! Мы планируем, что на полях форума будет подписано большое количество договоров и контрактов на сумму около $800 млн. Будут подписаны такие крупные договоры между Химволокно, нашим БМЗ, Бобруйскагромашем.

Форум регионов - это еще и площадка для подписания контрактов. За шесть лет - более 300 соглашений. Общая сумма контрактов более $2 млрд. В договорном портфеле этого форума - сельхозтехника, продукция машиностроения, товары нефтехимии, продукты питания и другие позиции.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум регионов Беларуси и России стартует уже сегодня. Запланирована работа пяти секций. На повестке - научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by