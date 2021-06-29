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Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату

29.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск» среди объявлений о продаже квартир на Realt.by обратил внимание на трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Vogue» в Минске. В ней нестандартное дизайнерское решение - в ванной вместо обычной стены установлено окно почти от пола допотолка.

Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату

Трехкомнатная квартира в ЖК «Vogue» по адресу Макаенка, 12-В светлая и просторная, с  дизайнерским ремонтом. Общая площадь 82 «квадрата». В квартире, как говорится в объявлении, отличная планировка: большая кухня-гостиная, две отдельные комнаты, одна из которых с лоджией, гардеробная в коридоре, мини-гардеробная в спальне, окна на две стороны.

Что действительно цепляет, так это большое окно в ванной, которое выходит в зал с видом на плазменный телевизор. Но приватность в ванной можно создать, опустив роль-штору.

Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату

Квартира полностью готова к проживанию. В прихожей установлена входная металлическая дверь. Есть вместительный шкаф-купе, встроенная кухня с качественной бытовой техникой, мебель.

Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату

Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату

Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату

Жилой комплекс расположен в престижном и живописном районе города, возле парка Челюскинцев и Ботанического сада.

Во дворе дома оборудованы площадки для детей, отдельные зоны отдыха для жильцов разных возрастных категорий, тренажерные залы и бассейны, гостевая парковка.

В шаговой доступности находятся две станции метро - «Московская» и «Парк Челюскинцев». Рядом остановки наземного общественного транспорта. Есть удобный выезд на проспект Независимости.

Трехкомнатная квартира продается за 130 тысяч долларов.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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