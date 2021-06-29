Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату

Трехкомнатная квартира в ЖК «Vogue» по адресу Макаенка, 12-В светлая и просторная, с дизайнерским ремонтом. Общая площадь 82 «квадрата». В квартире, как говорится в объявлении, отличная планировка: большая кухня-гостиная, две отдельные комнаты, одна из которых с лоджией, гардеробная в коридоре, мини-гардеробная в спальне, окна на две стороны.