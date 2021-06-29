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Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
29.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Что действительно цепляет, так это большое окно в ванной, которое выходит в зал с видом на плазменный телевизор. Но приватность в ванной можно создать, опустив роль-штору.
Жилой комплекс расположен в престижном и живописном районе города, возле парка Челюскинцев и Ботанического сада.
Во дворе дома оборудованы площадки для детей, отдельные зоны отдыха для жильцов разных возрастных категорий, тренажерные залы и бассейны, гостевая парковка.
В шаговой доступности находятся две станции метро - «Московская» и «Парк Челюскинцев». Рядом остановки наземного общественного транспорта. Есть удобный выезд на проспект Независимости.
Трехкомнатная квартира продается за 130 тысяч долларов.
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