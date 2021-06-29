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Торги во вторник начались с роста евро и доллара США
29.06.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн - Sputnik. Евро и доллар США подорожали, российский рубль подешевел во вторник в начале торгов Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает Sрutnik.
По информации биржи на 10:37, евро вырос на 0,07%, доллар США подскочил в цене на 0,17%, российский рубль упал на 0,11%.
В начале торгов 29 июня на бирже установлены следующие курсы:
При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
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Российский рубль, в свою очередь, упал по отношению к белорусской валюте в начале торгов на 0,11%.
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