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Нефти и российскому рублю предсказали светлое будущее
29.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Ценам на нефть предсказали светлое будущее. Издание "Ведомости" составило прогноз ведущих аналитиков. По оценке специалистов, стоимость нефти марки Brent в этом году не опустится ниже 68 долларов за баррель: потребность мировой экономики в топливе продолжает восстанавливаться. Происходит это на фоне существенных ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+.
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Ценам на нефть предсказали светлое будущее. Издание "Ведомости" составило прогноз ведущих аналитиков. По оценке специалистов, стоимость нефти марки Brent в этом году...
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