Нефти и российскому рублю предсказали светлое будущее

Источник материала: БT

Ценам на нефть предсказали светлое будущее. Издание "Ведомости" составило прогноз ведущих аналитиков. По оценке специалистов, стоимость нефти марки Brent в этом году не опустится ниже 68 долларов за баррель: потребность мировой экономики в топливе продолжает восстанавливаться. Происходит это на фоне существенных ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+.







Читайте также:





