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Фондовые биржи Европы снижаются на опасениях вокруг COVID-19
29.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Новый штамм "Дельта", считают аналитики, ставит под угрозу темпы восстановления мировой экономики, а также может привести к введению новых ограничений на передвижение.
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Новый штамм "Дельта", считают аналитики, ставит под угрозу темпы восстановления мировой экономики, а также может привести к введению новых ограничений на...
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