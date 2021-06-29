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ЕБРР не верит в белорусскую экономику

29.06.2021 13:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Европейский банк реконструкции и развития сделал прогноз по росту экономики Беларуси на будущие два года. И прогноз этот не очень радужный.

Согласно данным из очередного обзора экономических перспектив стран операций ЕБРР, Прогноз роста белорусской экономики в новом отчете составляет 0,5% в 2021 и 2022 годах. В сравнении с сентябрьским релизом оценка ухудшена на 0,5 п.п. Нарастающим итогом ВВП страны, по мнению экспертов ЕБРР, в 2019-21 годах сократится на 0,4%.

Вероятнее всего, отчет был подготовлен до того, как ЕС и США ввели в отношении официальных властей Беларуси масштабные санкции. Не исключено, что в следующем обзоре и этот скромный прогноз роста будет пересмотрен в сторону понижения.

Напомним, что валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае вырос на 3,1%. Темпы роста ВВП ускорились: по итогам четырех месяцев он увеличился на 2,5%.

Минэкономики рассчитывают на рост ВВП Беларуси в первом полугодии на 1,8%. При этом международные финансовые институты полагают, что белорусской экономике предстоит непростой год с ростом инфляции, падением экономики и доходов граждан.

 

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития сделал прогноз по росту экономики Беларуси на будущие два года. И прогноз этот не очень радужный.
 
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