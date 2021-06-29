ЕБРР не верит в белорусскую экономику

Европейский банк реконструкции и развития сделал прогноз по росту экономики Беларуси на будущие два года. И прогноз этот не очень радужный.

Согласно данным из очередного обзор а экономических перспектив стран операций ЕБРР, Прогноз роста белорусской экономики в новом отчете составляет 0,5% в 2021 и 2022 годах. В сравнении с сентябрьским релизом оценка ухудшена на 0,5 п.п. Нарастающим итогом ВВП страны, по мнению экспертов ЕБРР, в 2019-21 годах сократится на 0,4%.

Вероятнее всего, отчет был подготовлен до того, как ЕС и США ввели в отношении официальных властей Беларуси масштабные санкции. Не исключено, что в следующем обзоре и этот скромный прогноз роста будет пересмотрен в сторону понижения.

Напомним, что валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае вырос на 3,1%. Темпы роста ВВП ускорились: по итогам четырех месяцев он увеличился на 2,5%.