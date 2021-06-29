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ЕБРР не верит в белорусскую экономику
29.06.2021 13:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европейский банк реконструкции и развития сделал прогноз по росту экономики Беларуси на будущие два года. И прогноз этот не очень радужный.
Согласно данным из очередного
Вероятнее всего, отчет был подготовлен до того, как ЕС и США ввели в отношении официальных властей Беларуси масштабные санкции. Не исключено, что в следующем обзоре и этот скромный прогноз роста будет пересмотрен в сторону понижения.
Напомним, что валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае
Минэкономики
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Европейский банк реконструкции и развития сделал прогноз по росту экономики Беларуси на будущие два года. И прогноз этот не очень радужный.
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