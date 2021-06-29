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Во время Форума регионов Беларуси и России планируется подписать контракты на $800 млн

29.06.2021 13:03 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время Форума регионов Беларуси и России планируется подписать контракты на $800 млн, заявила сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, передает корреспондент БЕЛТА.

Важной составляющей Форума регионов Беларуси и России является подписание коммерческих контрактов. "На полях форума этого года предполагается подписать такие контракты на $800 млн", - сказала Татьяна Рунец.

"Сегодня мы все понимаем, что экономический рост, успешная конкуренция, наращивание экспортного потенциала любой страны невозможно без внедрения инноваций и технологических модернизаций. Важной составляющей в этом аспекте является взаимодействие между регионами, странами, кооперациями. С Россией мы сотрудничаем давно, как в контексте Союзного государства, так и других мероприятий и программ. Она является нашим стратегическим партнером. Товарооборот между нашими странами за 2020 год был $29,5 млрд. За четыре месяца этого года он увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции из России за прошлый год составили около $3 млрд, а за первый квартал текущего - около $1 млрд", - рассказала председатель.

Большое сотрудничество между нашими странами осуществляется в рамках Союзного государства. "За время его существования по научно-технической линии реализовано более 50 программ. Это проекты в области космоса (создана космическая группа спутников), хирургии (реализованы новые технологии лечения детей с поврежденным позвоночником), сельского хозяйства (сбалансированные корма), метеорологии", - отметила Татьяна Рунец.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-

Во время Форума регионов Беларуси и России планируется подписать контракты на 0 млн

 
Теги: Минск
 
 
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Важной составляющей Форума регионов Беларуси и России является подписание коммерческих контрактов. "На полях форума этого года предполагается подписать такие...
 
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