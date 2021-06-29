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Объемы транзитных контейнерных перевозок грузов по БЖД растут
29.06.2021 13:39 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы транзитных контейнерных перевозок грузов по Белорусской железной дороге растут, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
"Белорусская железная дорога 30 июня обеспечит прием и проследование 4-тысячного транзитного контейнерного поезда, следующего через белорусско-польские пограничные переходы в сообщении Китай - Европа. Аналогичного количества контейнерных поездов в 2020 году БЖД достигла 3 сентября", - рассказали в пресс-центре.
Ежемесячно общий объем перевозок по БЖД составляет более 700 контейнерных поездов. При этом в среднем в сутки только в сообщении Китай - Европа - Китай обеспечивается транзитное проследование и терминальная обработка 24 контейнерных поездов.
"Высокий уровень сервиса и скорость доставки груза железнодорожным транспортом в адрес европейских грузополучателей подтверждается динамикой роста объемов отправляемых поездов и открытием новых маршрутов. Так, из Китая транзитом через Беларусь в адрес европейских потребителей еженедельно отправляется от 90 до 100 контейнерных поездов", - отметили в БЖД. В 2021 году рост объемов контейнерных перевозок в двадцатифутовом эквиваленте прогнозируется в 1,6 раза к аналогичному периоду 2020 года, в том числе Китай - Европа - в 1,5 раза, Европа - Китай - в 1,9 раза.
БЖД развивает свою инфраструктуру под перевозку планируемых объемов грузов в контейнерах. Кроме того, на дополнительных маршрутах через белорусско-польские пограничные переходы в настоящее время существует резерв пропускной способности: на погранпереходе Брузги/Кузница-Белостоцкая - 41,5%, на погранпереходе Свислочь/Семянувка - 45%.
БЖД и Польские железные дороги еще в первом квартале 2019 года завершили все работы по реализации организационно-технических мероприятий, направленных на открытие железнодорожного пункта пропуска Высоко-Литовск/Черемха. "Однако решение об открытии данного пункта пропуска и возобновлении грузового движения польской стороной до настоящего времени не принято", - отметили в пресс-центре.
В целях увеличения размеров движения поездов на пограничном переходе Брест/Тересполь актуальным остается вопрос строительства нового железнодорожного моста через реку Западный Буг.-0-
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Ежемесячно общий объем перевозок по БЖД составляет более 700 контейнерных поездов. При этом в среднем в сутки только в сообщении Китай - Европа - Китай...
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