Объемы транзитных контейнерных перевозок грузов по БЖД растут

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы транзитных контейнерных перевозок грузов по Белорусской железной дороге растут, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога 30 июня обеспечит прием и проследование 4-тысячного транзитного контейнерного поезда, следующего через белорусско-польские пограничные переходы в сообщении Китай - Европа. Аналогичного количества контейнерных поездов в 2020 году БЖД достигла 3 сентября", - рассказали в пресс-центре.

Ежемесячно общий объем перевозок по БЖД составляет более 700 контейнерных поездов. При этом в среднем в сутки только в сообщении Китай - Европа - Китай обеспечивается транзитное проследование и терминальная обработка 24 контейнерных поездов.

"Высокий уровень сервиса и скорость доставки груза железнодорожным транспортом в адрес европейских грузополучателей подтверждается динамикой роста объемов отправляемых поездов и открытием новых маршрутов. Так, из Китая транзитом через Беларусь в адрес европейских потребителей еженедельно отправляется от 90 до 100 контейнерных поездов", - отметили в БЖД. В 2021 году рост объемов контейнерных перевозок в двадцатифутовом эквиваленте прогнозируется в 1,6 раза к аналогичному периоду 2020 года, в том числе Китай - Европа - в 1,5 раза, Европа - Китай - в 1,9 раза.

БЖД развивает свою инфраструктуру под перевозку планируемых объемов грузов в контейнерах. Кроме того, на дополнительных маршрутах через белорусско-польские пограничные переходы в настоящее время существует резерв пропускной способности: на погранпереходе Брузги/Кузница-Белостоцкая - 41,5%, на погранпереходе Свислочь/Семянувка - 45%.

БЖД и Польские железные дороги еще в первом квартале 2019 года завершили все работы по реализации организационно-технических мероприятий, направленных на открытие железнодорожного пункта пропуска Высоко-Литовск/Черемха. "Однако решение об открытии данного пункта пропуска и возобновлении грузового движения польской стороной до настоящего времени не принято", - отметили в пресс-центре.

В целях увеличения размеров движения поездов на пограничном переходе Брест/Тересполь актуальным остается вопрос строительства нового железнодорожного моста через реку Западный Буг.-0-