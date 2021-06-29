Цифровизация становится необходимым условием успешного развития государства и рынка - Абрамов

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация становится необходимым условием успешного развития государства и рынка, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в секции Форума регионов Беларуси и России "Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства", которая проходит в режиме видео-конференц-связи на базе технопарка БНТУ "Политехник", передает корреспондент БЕЛТА.

Уже восьмой раз на форуме собирается мощный экономический потенциал Беларуси и России, научных и деловых кругов, органов государственной власти. "И, как всегда, повестка дня нацелена на активизацию деловых контактов между бизнесменами и организациями двух стран. Мы высоко ценим дружественные отношения с Беларусью, это отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов. В немалой степени способствует и то, что наши страны имеют богатые традиции, исторические и культурные связи, значительный совместный багаж сотрудничества в экономической, социально-гуманитарной сферах", - отметил Иван Абрамов.

"Сейчас идет век цифровизации - это данность, которая всецело охватила современное общество. И нам очень важно видеть и понимать, как разумно и эффективно использовать этот ресурс. В развитии технологического пространства в современных, постковидных, реалиях все большую роль играют цифровые технологии, цифровая среда. Все процессы жизни общества цифровизируются и автоматизируются. Цифровизация становится необходимым условием успешного развития как государства, так и рынка. В процессе создания единого научно-технологического пространства Союзного государства она становится катализатором кооперации", - подчеркнул зампредседателя.

По его словам, уровень цифрового развития стран должен быть достаточно высоким для обмена опытом в цифровой сфере. "Основными положительными сторонами цифрового развития России и Беларуси можно считать крайне высокий человеческий потенциал в IT-сфере, а также превышающие мировые значения доступности для населения интернета и мобильной связи, их активное использование в повседневной жизни. Данные факты могут благоприятно сказаться на формировании общего научно-технологического контура наших стран", - уверен Иван Абрамов.

На данной секции рассматриваются ключевые подходы к формированию единого научно-технологического пространства Беларуси и России, в том числе вопросы реализации совместных научно-технических проектов, отраслевые и региональные аспекты инновационного сотрудничества двух стран, преимущества и угрозы, связанные с применением цифровых технологий. В ее работе принимают участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, банков, коммерческих компаний, общественных объединений, интеграционных структур. Кроме того, во время ее работы планируется подписать коммерческие контракты на сумму свыше $35 млн.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-



