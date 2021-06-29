|
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
29.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Банно-оздоровительный комплекс «Баня №1» на улице Хмельницкого в Минске открылся сегодня после реконструкции, которая длилась почти два года. Она обошлась в 13,6 миллиона рублей. REALT побывал на торжественном открытии комплекса и посмотрел, как его обновили.
Реконструкция объекта
Банно-оздоровительный комплекс выглядит совсем не так, как предлагалось на
Главной «фишкой» комплекса называют бассейн с современной системой очистки воды. После каждого сеанса будет меняться 10-15% объема воды. За неделю получится полный цикл водообмена.
В бассейне размером 17 м х 7 м и глубиной от 1,5 до 1,6 м есть три дорожки для плавания, гидравлическая пушка, гидромассажный водопад и донный массажер для ступней. Возле него расположены мужские и женские раздевалки с душевыми.
В «Баня №1» есть мини-парикмахерская, буфет на 20 мест, стеллаж с товарами для спорта и бани, которые можно приобрести.
На втором этаже построили мужские и женские залы на 24 места каждый с лавками из искусственного камня, купелями, парными и душевыми. Сходить в баню и бассейн на два часа можно за 15 рублей.
Также есть два «люкса» на пять человек каждый - один с джакузи, другой с гидромассажером. Цена «люкса» - 75 рублей за два часа.
В общих отделениях, номерах, бассейне, душевых полы с подогревом.
Рядом с комплексом есть парковка на 10 мест только для посетителей. На въездах установлены шлагбаумы.
В зависимости от дня и недели комплекс будет работать по определенному
Следите за нами в
Читайте также:
Во-первых, это красиво. В Минске в ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банно-оздоровительный комплекс «Баня №1» на улице Хмельницкого, 12 в Минске открылся сегодня после реконструкции, которая длилась почти два года. Она обошлась в 13,6...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)