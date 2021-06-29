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Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит

29.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Банно-оздоровительный комплекс «Баня №1» на улице Хмельницкого в Минске открылся сегодня после реконструкции, которая длилась почти два года. Она обошлась в 13,6 миллиона рублей. REALT побывал на торжественном открытии комплекса и посмотрел, как его обновили.

Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит

Реконструкция объекта началась в августе 2019 года. Здание, построенное в 1954 году, признали аварийным за пять лет до начала реконструкции. Здание пришлось почти полностью снести и построить новое на свайном фундаменте. Из-за зыбкой почвы понадобилось вогнать около 600 свай.

Банно-оздоровительный комплекс выглядит совсем не так, как предлагалось на рендерах.


Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Источник: СБ

Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Источник: СБ
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит

Фасад здания выполнен из красного клинкерного кирпича, выложенного по редкой европейской технологии. В стене предусмотрены пустоты для вентиляции. Внутри объект модернизирован по современным требованиям к оказанию банных услуг.

Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит

На первом этаже в зоне рецепции посетители смогут получить электронный браслет, запрограммированный на конкретное время. Браслеты имеют разные цвета в зависимости от цели визита: помыться в общем отделении, номере люкс или душевой, поплавать в бассейне. Сейчас объект рассчитан на 157 человек.

Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит

Главной «фишкой» комплекса называют бассейн с современной системой очистки воды. После каждого сеанса будет меняться 10-15% объема воды. За неделю получится полный цикл водообмена.

В бассейне размером 17 м х 7 м и глубиной от 1,5 до 1,6 м есть три дорожки для плавания, гидравлическая пушка, гидромассажный водопад и донный массажер для ступней. Возле него расположены мужские и женские раздевалки с душевыми.

Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит

В «Баня №1» есть мини-парикмахерская, буфет на 20 мест, стеллаж с товарами для спорта и бани, которые можно приобрести.

На втором этаже построили мужские и женские залы на 24 места каждый с лавками из искусственного камня, купелями, парными и душевыми. Сходить в баню и бассейн на два часа можно за 15 рублей.

Также есть два «люкса» на пять человек каждый - один с джакузи, другой с гидромассажером. Цена «люкса» - 75 рублей за два часа.

В общих отделениях, номерах, бассейне, душевых полы с подогревом.

Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит

К слову, комплекс оборудован по требованиям безбарьерной среды. Возле входа в здание и внутри него установили электрические подъемники для инвалидов-колясочников. Это первое и единственное на данный момент подразделение УП «Городские бани», где есть подъемники.

Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит
Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит

Рядом с комплексом есть парковка на 10 мест только для посетителей. На въездах установлены шлагбаумы.

В зависимости от дня и недели комплекс будет работать по определенному режиму. Так, в это воскресенье общие отделения бани с бассейном примут посетителей с 8.00 до 23.00. В субботу 3 июля выходной.

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Теги: Минск
 
 
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Банно-оздоровительный комплекс «Баня №1» на улице Хмельницкого, 12 в Минске открылся сегодня после реконструкции, которая длилась почти два года. Она обошлась в 13,6...
 
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