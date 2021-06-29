Старейшая минская «Баня №1» открылась после реконструкции. Посмотрите, как она выглядит

Реконструкция объекта началась в августе 2019 года. Здание, построенное в 1954 году, признали аварийным за пять лет до начала реконструкции. Здание пришлось почти полностью снести и построить новое на свайном фундаменте. Из-за зыбкой почвы понадобилось вогнать около 600 свай.

Банно-оздоровительный комплекс выглядит совсем не так, как предлагалось на рендерах .