В системе регулирования ВЭД стран ЕАЭС создадут механизм единого окна

Источник материала: БелТА

29 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главам правительств стран Евразийского экономического союза представят итоги реализации мероприятий по созданию национальных единых окон в системе регулирования внешнеэкономической деятельности. Такая договоренность достигнута на совещании с участием представителей стран ЕАЭС, которое прошло в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии 28 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Единое окно представляет собой платформу, которая позволяет получать услуги в один клик в режиме реального времени не только в процессе взаимодействия бизнеса и регулятора, но и непосредственно по всей цепи поставки товаров, - пояснили в ЕЭК. - Участники совещания отметили успешную реализацию элементов этого механизма и заявили о необходимости продолжать работу, чтобы обеспечить совместимость национальных единых окон между собой. Презентацию доклада решено провести на уровне глав правительств стран ЕАЭС".

Участники совещания также обсудили алгоритм дальнейших действий по выполнению стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в которых предусмотрена выработка ЕЭК совместно со странами ЕАЭС приоритетных инструментов реализации механизма единого окна.-0-