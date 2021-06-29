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Высокие технологии для умных городов - одна из ключевых тем VIII Форума регионов

29.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Современные платформы "Интернета вещей" вместе с разновидностями искусственного интеллекта находят свое применение в совершенствовании сферы ЖКХ как мегаполисов так и небольших населенных пунктов. Об этом сегодня заявили участники VIII Форума регионов Беларуси и России. Работа одной из секций посвящена развитию двустороннего сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий. Видеоконференция - под кураторством Совета Республики и Совета Федерации - связала Минск и Москву. По словам спикеров, благодаря IT-сектору уже воплощается концепция "Умный город", в том числе и в белорусской столице.

Отдельная тема - образование. Так, Парк высоких технологий сегодня презентовал на форуме образовательную программу для дошкольников "Информатика без розетки".


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Теги: Минск
 
 
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Современные платформы "Интернета вещей" вместе с разновидностями искусственного интеллекта находят свое применение в совершенствовании сферы ЖКХ как...
 
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