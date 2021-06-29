Форум регионов Беларуси и России: день первый

Источник материала: БT

VIII Форум Регионов Беларуси и России уже начал свою работу. Главная тема этого года - научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. Предстоящие дискуссии - самые разнообразные: это и развитие научного взаимодействия, подготовка кадров, создание единого научно-технологического пространства, выполнение союзных программ в рамках международных договоров. Расширена и молодежная повестка.

Подробности узнаем у нашего корреспондента Алины Лаппо.

Программа сегодня действительно насыщенная - темы первого дня распределены по пяти секциям. В связи с эпидситуацией формат мероприятий решили скорректировать - работать будут в режиме видеоконференцсвязи. Такой способ работы апробировали в минувшем году. Участники убеждены, что это не повлияет на результат. В эти минуты обсуждают сотрудничество в науке и образовании в эпоху цифровых технологий, а также экономику Союзного государства. За прошлый год товарооборот между странами - более $29 млрд. На этот год планы не менее амбициозные, уже первый квартал нынешнего года показатель увеличили на 32 % - это почти $11 млрд. Особое внимание в рамках Союзного государства уделяется научно-техническим программам. За все время их было реализовано около 50.

















Как показывает практика, все-таки форум - это площадка для подписания контрактов и активизации торгово-экономических отношений. Сумма контрактов из года в год растет. В этот раз рассчитывают положить в общую копилку договоренностей на сумму около $800 миллионов. В портфеле - сельскохозяйственная техника, продукция машиностроения, продукты питания, товары нефтехимии и другие позиции. Форум будет проходить по 1 июля. Тем для обсуждения еще много. Мы будем продолжать следить за работой белорусско-российской площадки.







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