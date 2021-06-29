ЕБРР усиливает контроль над финансированием частных компаний Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития заявил об усилении контроля за финансированием частных компаний Беларуси. Это делается для того, чтобы не допустить использования денег Банка фирмами, афиллированным с государством.

Как заявила президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, проверка финансовых потоков будет усилена.

«Мы усилим проверку, чтобы гарантировать, что мы не поддерживаем компании, связанные с режимом и правительством, концентрируясь на малых и средних предприятиях, которые не имеют отношения к деятельности правительства или правительственных чиновников», — цитирует президента ЕБРР ТАСС.

Напомним, что осенью прошлого года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Беларуси и не рассматривал новые суверенные проекты в стране на фоне внутриполитической ситуации.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны.