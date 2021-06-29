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ЕБРР усиливает контроль над финансированием частных компаний Беларуси
29.06.2021 15:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европейский банк реконструкции и развития заявил об усилении контроля за финансированием частных компаний Беларуси. Это делается для того, чтобы не допустить использования денег Банка фирмами, афиллированным с государством.
Как заявила президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, проверка финансовых потоков будет усилена.
«Мы усилим проверку, чтобы гарантировать, что мы не поддерживаем компании, связанные с режимом и правительством, концентрируясь на малых и средних предприятиях, которые не имеют отношения к деятельности правительства или правительственных чиновников», — цитирует президента ЕБРР ТАСС.
Напомним, что осенью прошлого года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны.
21 июня Евросоюз
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Европейский банк реконструкции и развития заявил об усилении контроля за финансированием частных компаний Беларуси. Это делается для того, чтобы не допустить...
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