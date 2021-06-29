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ЕБРР усиливает контроль над финансированием частных компаний Беларуси

29.06.2021 15:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Европейский банк реконструкции и развития заявил об усилении контроля за финансированием частных компаний Беларуси. Это делается для того, чтобы не допустить использования денег Банка фирмами, афиллированным с государством.

Как заявила президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, проверка финансовых потоков будет усилена.

«Мы усилим проверку, чтобы гарантировать, что мы не поддерживаем компании, связанные с режимом и правительством, концентрируясь на малых и средних предприятиях, которые не имеют отношения к деятельности правительства или правительственных чиновников», — цитирует президента ЕБРР ТАСС.

Напомним, что осенью прошлого года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Беларуси и не рассматривал новые суверенные проекты в стране на фоне внутриполитической ситуации.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны.

21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении представителей белорусского режима и близких к ним лиц и организаций. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозефа Борреля, в новый пакет санкций были включены 86 физических и юридических лиц.

 

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития заявил об усилении контроля за финансированием частных компаний Беларуси. Это делается для того, чтобы не допустить...
 
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