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Кремль подтвердил участие Путина в форуме регионов Беларуси и России
29.06.2021 15:43 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В пресс-службе Кремля подтвердили участие Президента России Владимира Путина в
"1 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов Беларуси и России (в режиме видео-конференц-связи)", - говорится в распространенном сообщении кремлевской пресс-службы.
Тема пленарного заседания - "Научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации". "Среди участников мероприятия - руководство Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, правительств двух стран, Постоянного Комитета Союзного государства, а также главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь", - добавили в пресс-службе.-0-
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"1 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в пленарном заседании...
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