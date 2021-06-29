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Кремль подтвердил участие Путина в форуме регионов Беларуси и России

29.06.2021 15:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В пресс-службе Кремля подтвердили участие Президента России Владимира Путина в Форуме регионов Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

"1 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов Беларуси и России (в режиме видео-конференц-связи)", - говорится в распространенном сообщении кремлевской пресс-службы.

Тема пленарного заседания - "Научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации". "Среди участников мероприятия - руководство Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, правительств двух стран, Постоянного Комитета Союзного государства, а также главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь", - добавили в пресс-службе.-0-

Кремль подтвердил участие Путина в форуме регионов Беларуси и России

 
 
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"1 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в пленарном заседании...
 
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