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Украина хочет запретить импорт «молочки» из Беларуси

29.06.2021 16:19 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский заявил, что украинские молочные предприятия намерены добиться запрета на импорт молочной продукции из Беларуси. 

Чагаровский заявил, что Украине для развития украинской молочной отрасли требуется принять меры в отношении импорта, в том числе, — из Беларуси. Он также напомнил, что в 2016 году Беларусь присоединилась к эмбарго России на поставки молочной продукции из Украины.

«Необходимо предпринять зеркальные шаги. (…) Мы считаем, что Республика Беларусь предприняла такие дискриминационные недружественные действия в отношении Украины», — добавил Чагаровский.

Если говорить о размере импорта в Украину из Беларуси, то речь идет о серьезных суммах: одних только сыров и творога за первый квартал текущего года было поставлено на 980 тысяч долларов.

Напомним, что в конце мая Украина запретила импорт российской и белорусской электроэнергии. Украина также объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью с полуночи 26 мая из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский заявил, что украинские молочные предприятия намерены добиться запрета на импорт молочной продукции из...
 
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