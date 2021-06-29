Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День электротранспорта пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 16 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Мероприятие соберет широкий круг предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом, - представителей промышленного комплекса, ученых, компаний-импортеров электромобилей", - рассказали в пресс-службе.

Традиционно в день проведения Дня электротранспорта будет работать демонстрационная площадка, где будет представлена электромобильная техника, а также элементы компонентной базы для электромобилей. Среди участников выставки - Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, приборостроительный завод "Оптрон", BKM Holding, МАЗ, МТЗ, резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", ПО "Белоруснефть", компании "БЕЛДЖИ", Green Сars, "РЭНЕРА" и другие.

Посетители выставки также смогут познакомиться с модельным рядом индивидуальных электротранспортных средств - электромотоциклами, электровелосипедами и электроскутерами. Программа мероприятия включает тест-драйвы, соревнования для любителей езды на моноколесах, заезд детских гоночных электрокартов, который будет организован госкорпорацией "Росатом".

День электротранспорта направлен на популяризацию электротранспорта как перспективного, экологически чистого вида транспорта. Дополнительные возможности для развития отрасли созданы с вводом в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".-0-