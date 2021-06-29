Антидемпинговая пошлина на ввоз в ЕАЭС китайских бульдозеров продлена на 5 лет

Источник материала: БелТА

29 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на пять лет действие антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 л.с., происходящих из КНР. Об этом БЕЛТА сообщил представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 30 июля 2020 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей техники из ЕАЭС. "Анализ полученной при расследовании информации позволил сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта товара при прекращении действия антидемпинговой меры, а также возобновления либо продолжения причинения ущерба отрасли экономики", - отметили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина в размере от 9,65% до 44,65% от таможенной стоимости в отношении бульдозеров из КНР была установлена в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 года на пять лет. На период повторного антидемпингового расследования действие меры было продлено решением Коллегии ЕЭК от 3 ноября 2020 года.-0-