ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на китайские грузовые шины

Источник материала: БелТА

29 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение продлить на 5 лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза грузовых шин, происходящих из КНР. Об этом БЕЛТА сообщил представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 19 августа 2020 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей шин из ЕАЭС. "Анализ полученной в ходе расследования информации позволил сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта товара при прекращении действия антидемпинговой меры, а также возобновления причинения ущерба отрасли экономики", - отметили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина в размере от 14,79% до 35,35% от таможенной стоимости в отношении грузовых шин из КНР была установлена в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 17 ноября 2015 года сроком на 5 лет. На период проведения повторного антидемпингового расследования действие антидемпинговой меры было продлено решением Коллегии ЕЭК от 13 ноября 2020 года.-0-