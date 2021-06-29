ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до 23 сентября

29.06.2021 22:05 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное регулирование цен на социально значимые товары (СЗТ) продлено по 23 сентября 2021 года включительно. Продление согласовано решением Коллегии ЕЭК от 29 июня 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Кроме того, предусматриваются изменения. Среди них - исключение регулирования цен производителей и импортеров на детское питание (сухие смеси, каши, консервы), соль поваренную пищевую, чай черный байховый, кофе растворимый. Размер предоставляемых скидок будет ограничен до 10% на новый ассортимент продукции для предприятий, у которых фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2020 год составил менее 10% по соответствующей товарной позиции СЗТ", - рассказали в пресс-службе.

Также увеличен размер предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) с 25% до 30% на отдельные товары.

Изменения в части продления ценового регулирования вступают в силу после официального опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 30 июня 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения в части продления ценового регулирования вступают в силу после официального опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 30...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Антидемпинговая пошлина на ввоз в ЕАЭС китайских бульдозеров продлена на 5 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by