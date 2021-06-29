Остров любви, баня на воде и шикарные коттеджи в Лапоровичах. Обзор недвижимости на Минском море

Источник материала: realt.by

Архитектор Антон Гарустович сделал для нас реальный обзор недвижимости на Минском море. Мы посетили самое популярное место на Заславском водохранилище — загородный комплекс "Robinson club", поговорили про все активности на водоеме и показали цены на них. Вы узнаете про сауну на воде, сезонность бизнеса на Минском море, в том числе популярного кафе "Лето", а также чем знаменит пляж №5. Вы сможете насладиться всей уникальностью местности и архитектуры деревни Лапоровичи, поближе посмотрите на дом Дарьи Домрачевой и остров любви.