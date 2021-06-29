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Остров любви, баня на воде и шикарные коттеджи в Лапоровичах. Обзор недвижимости на Минском море
30.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Архитектор Антон Гарустович сделал для нас реальный обзор недвижимости на Минском море. Мы посетили самое популярное место на Заславском водохранилище — загородный комплекс "Robinson club", поговорили про все активности на водоеме и показали цены на них. Вы узнаете про сауну на воде, сезонность бизнеса на Минском море, в том числе популярного кафе "Лето", а также чем знаменит пляж №5. Вы сможете насладиться всей уникальностью местности и архитектуры деревни Лапоровичи, поближе посмотрите на дом Дарьи Домрачевой и остров любви.
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Архитектор Антон Гарустович сделал для нас реальный обзор недвижимости на Минском море. Мы посетили самое популярное место на Заславском водохранилище —...
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