ЕЭК актуализировала программу разработки стандартов на масложировую продукцию

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30 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новую редакцию программы разработки межгосударственных стандартов к техрегламенту на масложировую продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Предусмотрена разработка десяти новых межгосударственных стандартов: два из них подготовит Казахстан, восемь - Россия, - пояснили в пресс-службе. - Разработка пяти межгосстандартов необходима для идентификации пищевой продукции. В частности, это касается стандартов вида "Общие технические условия" (ОТУ) и "Технические условия" (ТУ) для масла кокосового, пальмового, пальмоядрового, льняного нерафинированного и сафлорового пищевого".

Пять межгосударственных стандартов планируется разработать для проведения исследований при оценке соответствия объектов регулирования требованиям техрегламента на масложировую продукцию. Предусмотрена разработка единых стандартов на методы определения содержания в жирах и маслах животных и растительных токоферолов, токотриенолов, стиролов и других микроэлементов, а также определения в масле какао и шоколаде эквивалентов масла какао, произведенных с использованием модифицированных растительных масел.

Кроме того, программа предусматривает пересмотр или внесение изменений в 26 межгосударственных стандартов. "Программа подготовлена в соответствии с предложениями стран Евразийского экономического союза с учетом реализации действующей редакции", - отметили в ЕЭК.

Коллегия ЕЭК также обновила перечни стандартов к техрегламенту "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". Перечень стандартов, обеспечивающих соблюдение требований данного техрегламента, дополнен девятью вновь принятыми межгосударственными стандартами, разработанными на основе европейских стандартов EN, а также двумя национальными стандартами - Беларуси и России.

Перечень стандартов на методы исследований дополнен 25 межгосударственными (из которых 11 разработаны на основе европейских стандартов EN и международных стандартов ISO), а также двумя национальными стандартами и тремя методиками выполнения измерений.

"Принятым решением также определена дата окончания действия для заменяемых национальных (государственных) стандартов - до 1 июня 2022 года - в связи со вступлением в силу новых межгосударственных стандартов, а также определена дата введения в действие вновь включаемых документов - 1 июня 2022 года, в отношении которых в настоящее время в перечни стандартов не включены заменяемые документы. Перечни стандартов разработаны ЕЭК совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества", - добавили в пресс-службе.-0-